Azzannata da un pastore maremmano ferita 71enne | animale preso in carico dall’Asl

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa riportato ferite lievi su tutto il corpo, una donna di 71 anni di Palomonte,nelle scorse ore dal cane di proprietà. L’episodio è accaduto in una nota località di campagna del comune dell’Alta Valle del Sele. La donna, una pensionata del posto, si era recata da uno dei cani di proprietà forse per portare del cibo all’, un cane di razza. L’, detenuto regolarmente con microchip e stazionante in un recinto posto nel giardino dinanzi all’abitazione, si è avventato addosso alla padrona anziana e l’haal collo, alle braccia e alla schiena.ma non in gravi condizioni, la donna è stata soccorsa a casa da un medico. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Palomonte e il servizio veterinario dell’Asl di Salerno.