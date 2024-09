Vitamina B12 | perché integrarla e dove trovarla

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) LaB12 è unaidrosolubile, ovvero che non può essere accumulata nell’organismo e, per questo, deve essere assunta attraverso l’alimentazione. Quanto alle funzioni che svolge, si occupa dello sviluppo dell’organismo, della sintesi del DNA e della formazione dei globuli rossi. Si trova principalmente negli alimenti di origine animale come fegato di manzo, vongole, pesce, carne rossa, pollame, uova, latte e latticini. Tra i benefici: aiuta nel trattamento del diabete, può prevenire difetti alla nascita, migliora la salute della pelle e dei capelli, promuove la salute del cuore, aiuta con la produzione di energia, migliora l’umore e il sonno.