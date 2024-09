Trofeo Cavour sul green Cantiero e Oliviero in testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Domenica è andata in scena suidel Cus Ferrara la seconda edizione delAutosalone. Circa ottanta golfisti hanno sfidato il campo ma, soprattutto, il clima torrido, portando in club house score di tutto rispetto, complice anche il percorso di gioco in ottime condizioni. Guardando i risultati, le categorie speciali sono state appannaggio di Elena(tra le signore) e di Alberto(tra i seniores). Fabio Nicolicchia invece, ha conquistato la quarta categoria, con 37 punti. Ottimi score anche di Giovanni Zanzi, Romolo Vincenzi e Roberto Magistris, giunti secondi rispettivamente in terza, seconda e prima categoria alle spalle di Silvano Pavignani, Giovanni Casiraghi e Marco Loro. La categoria lorda è stata vinta da Valerio Incocciati, autore di uno score di sei colpi sopra il par del campo.