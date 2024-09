The Apprentice nelle prime immagini del film Sebastian Stan è un Donald Trump rampante

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 3 settembre 2024) Briarcliff Entertainment ha diffuso una prima clip promozionale di The, biopic su un giovane) che nellaNew York anni ’70 cerca di farsi un nome, spalleggiato da Roy Cohn (Jeremy Strong), avvocato e faccendiere di grido, già braccio destro del senatore McCarthy ai tempi della ‘caccia alle streghe’. Fresh from turn away crowds andding ovations at the Cannes and Telluridefestivals, THE, starringas, Jeremy Strong as Roy Cohn, and Maria Bakalova as Ivana. #Theis exclusively in theaters October 11. pic.twitter.