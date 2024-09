Strage di Paderno Dugnano la confessione del 17enne | Li ho colpiti al collo perché non volevo che soffrissero Il padre preso alle spalle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ladelche ha ucciso, madre e fratello minore a, nel Milanese, conferma che il gesto è stato lucido e, almeno per il momento, senza movente. “L’ho visto piegarsi verso il corpo della mamma e l’ho accoltellatosp”. Tre colpi “nella zona del”, per uccidere rapidamente “nonche”, ha confessato il giovane lunedì pomeriggio davanti agli inquirenti, come riporta il Corriere della sera. Secondo la ricostruzione, ilavrebbe confessato parzialmente il delitto già al centralino dei soccorsi, chiamato all’1.55 di notte: “Mioha accoltellato mia madre e mio fratello. sono morti”, avrebbe detto. E quando l’operatore chiede se ilè vivo risposte: “No, l’ho ucciso io”.