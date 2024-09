Sarà visitabile la scala segreta del vescovo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) In occasione della Fiera di San Matteo, il 21 settembre in episcopioinaugurato un nuovo percorso guidato a beneficio dei visitatori del duomo (ingresso a offerta). Ci spiega di che si tratta Luca Cangini (foto), che è responsabile per la conservazione dei beni culturali della parrocchia della cattedrale. "Si tratta di unaa chiocciola in legno che risale al Settecento e che collegava gli appartamenti delalla sacrestia. Per la fiera di San Matteo vorremmo aprire e inaugurare questo percorso nel palazzo vescovile. Si tratta di un paio di ambienti: da un lato la, che è coeva alla cattedrale, dall’altro la cappella vescovile al piano di sopra. Laè in legno, a chiocciola: collegava l’appartamento delcon la sacrestia della cattedrale.