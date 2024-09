Sanremo 2025 Carlo Conti ha scelto il primo ospite

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 3 settembre 2024) Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di, ma anche in questi mesi estivisembra non essere stato con le mani in mano. Anzi, sta proseguendo la scelta dei prossimi artisti protagonisti della kermesse, oltre ai primissimi ospiti dello show. Il Festival ditornerà in onda dall’11 al 15 febbraio, in ritardo di una settimana rispetto alle consuete date che vengono solitamente scelte per la kermesse.è già da tempo all’opera sulla nuova edizione del contest musicale più importante d’Italia. Oltre alle prossime canzoni che saranno protagoniste delle cinque serate in onda su Rai1, il conduttore avrebbe in serbo una gradita sorpresa per il pubblico.e le novità di, foto Ansa – VelvetGossipCominciano a spuntare le prime anticipazioni su quella che sarà la prossima edizione del Festival di