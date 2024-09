Roma sassaiola contro don Coluccia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 21.48 Don, il prete che vive sotto scorta per le sue battagliela criminalità e lo spaccio di droga, è stato vittima di una aggressione nel quartiereno del Quarticciolo durante un corteo per la legalità. Prima le minacce, poi una: la scorta ha dovuto portarlo via in tutta fretta. In seguito è stata aggredita anche una troupe della Tgr. Solidarietà dalla premier Meloni, dal sindaco Gualtieri e da tutti gli schieramenti politici.