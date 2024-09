Randi Ingerman l’epilessia e l’avvocata che l’ha truffata | Ero imbottita di farmaci ha approfittato delle mie debolezze

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024), 56 anni, attrice e modella dal 1995 in Italia, è statadalla sua avvocata. La 45enne Serena Grassi le ha fatto credere di aver portato a casa centinaia di migliaia di euro per cause che in realtà non aveva mai intentato. Equali ha falsificato le sentenze, secondo l’accusa.si sfoga oggi in un’intervista al Corriere della Sera. E racconta come tutto è cominciato: «Tramite un amico mi sono rivolta a uno studio di avvocati per una pratica legata a una banca. In quel momento non avevo tanta disponibilità economica. ESerena Grassi, che collaborava con quello studio, mi ha assistito. È entrata nella mia vita piano piano e ho preso fiducia».Grassidice che «le sentenze avevano perfino il timbro e le firme dei giudici. Ma questo è solo l’inizio. Mi ha creato per anni una serie di danni».