Pesante battuta d’arresto per l’Arezzo | sconfitta 3-0 contro la Vis Pesaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Il commento di Marco Rosati Primastagionale per la squadra di Troise, che subisce una. Gli amaranto partono bene e nei primi 15 minuti di gioco sembrano avere in mano le redini della gara. Poi sono i padroni di casa a salire di tono. Al 28?, la Visattacca sulla destra con Cannavò, che si incunea in area superando la difesa aretina e serve rasoterra per Peixoto, che insacca.non ha neppure il tempo di riorganizzarsi che subisce la seconda rete. Lazzarini, nel tentativo dillare un pallone, lo colpisce con il braccio. Rigore. Nicastro tira fortissimo nell’angolo alto alla sinistra di Trombini per il 2-0. È l’episodio che taglia definitivamente le gambe ai giocatori amaranto, che da quel momento escono definitivamente dalla gara.