Myrta Merlino e Fedez | scontro in diretta a Pomeriggio Cinque

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Negli ultimi giorni, il talk show di Canale 5, ‘’, è stato teatro di unoacceso tra la conduttricee il rapper. Ecco cosa è successo tra i due personaggi pubblici. Al centro della discussione, le critiche diai media e, in particolare, alla trasmissione stessa di, accusata di trattare temi privati con superficialità e opportunismo., nota per il suo stile diretto e pungente, non ha esitato a rispondere alle accuse del rapper durante la puntata del 2 settembre, scatenando una serie di reazioni a catena.