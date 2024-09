Lukaku lavora per ritornare in forma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Romelu, attaccante del Napoli, è al lavoro per tornare ined essere a disposizione contro il Cagliari. Di questo parla il Corriere dello Sport nell'edizione odierna., l'obiettivo è partire titolare il 15 contro il Cagliari Così il Corriere dello Sport: "Capace sin da subito di lasciare il segno nella partita del suo esordio con la maglia del Napoli, ora è iniziata l'operazione Rom da parte di mister Antonio Conte per avere titolare il suo centravanti Romelu(31 anni) già nella sfida della ripresa in campionato contro il Cagliari. Domenica libera per il bomber azzurro, che già da ieri però è tornato ad allenarsi in solitaria in quel di Castel Volturno, mentre il resto della squadra ha in programma di tornare al lavoro solo da domani. Non segnava dal 19 maggio, 104 giorni, da quando bucò il Genoa nella penultima giornata della scorsa Serie A.