LIVE Sinner-Paul 1-4 US Open 2024 in DIRETTA | irriconoscibile il n 1 già sotto di 2 break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Cortissimoa segno di diritto. Parziale di 10-0 per l’americano. Doppioe primo set ormai compromesso. 0-40 Ancora un errore di diritto. Raramente abbiamo visto uncosì falloso. Non tiene una palla in campo. 0-30spinge col diritto lungolinea, avanza e chiude con la volée di diritto.è in bambola. 0-15 In rete il rovescio di un frastornatoin uscita dal servizio. 1-3 L’italiano è in rottura prolungata, altro errore di diritto. Sono già 9 i gratuiti. 40-0stecca la risposta di rovescio. 30-0 Altro errore di diritto di unche sta visibilmente accusando il colpo. 15-0 Servizio, rovescio e volée di, che sta proprio togliendo il tempo all’azzurro.ottiene sin qui solo il 57% di punti con la prima, emblematico di come stia rispondendo bene il padrone di casa.