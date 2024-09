La favola di Emis Killa | dai localini con gli impianti rotti e quattro gatti sotto al palco all’evento con 25mila fan Il racconto della festa per i 15 anni di carriera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Passare “dai locali in periferia con glial” a fare concerti, come quello di ieri sera, conspettatore. Il passo non è breve, tutt’altro. D’altronde che gusto ci sarebbe ad avere tutto e subito? Lo sa bene ancheche, per celebrare i suoi 15dida rapper, ha organizzato assieme al suo team un concerto che ripercorre tutte le tappe di un percorso che ha raggiunto il culmine proprio ieri sera, durante la sua esibizione a Milano (Rho Fiera). Doveva essere “unaper celebrare quindicidi, che partono dai mixtape online e arrivano agli album multiplatino. Dalle birrerie di paese al Forum. Dalle gare di freestyle a EM15”. L’evento, iniziato con una sessione di graffiti da parte di alcuni tra i migliori writer (i graffitari) d’Italia, è proseguito poi con una gara di freestyle durata un’ora e mezza.