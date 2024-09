Iran corregge un tweet della Guida Suprema | 12 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre il mondo è distratto e si occupa d’altro inil regimeteocrazia islamica reprime in maniera sempre più crudele e anti umana i suoi sudditi. L‘ultimo caso è quello di Hossein Shanbehzadeh, giornalista e attivista per i diritti, condannato a 12diper aver ‘corretto’ undi Ali Khamenei, la. Shanbehzadeh ha postato un punto in risposta a un messaggio di Khamenei su X. La correzione allo scritto, apparentemente innocua, è apparsa sarcastica e ha portato a una reazione di inaudita violenza da parte del Governo clericaleiano, che ha accusato l’attivista di “offesa contro i sacri principirepubblica Islamica“. Tutto è cominciato con undi Khamenei, in cui il leader si mostrava in foto con una squadra sportiva. Ilcol punto in risposta alla(a sinistra) e il blogger Shanbehzadeh.