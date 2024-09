’In odor di campionato’ Il Siena torna in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilinoggi pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda per iniziare la settimana di lavoro in vista dell’esordio in campionato di domenica alle 15 a Tavarnelle contro il San Donato. Lavorerà col gruppo regolarmente l’ultimo arrivato in ordine di tempo, il centrale classe 2002 Fort, giunto in prestito dalbasso. Per lui, che sarà ufficiale nelle prossime ore, il ruolo di quarto centrale difensivo dopo Achy, Cavallari e Biancon. Il mercato dei dilettanti è aperto per tutto il mese e ovviamente resta la possibilità di attingere agli svincolati ma la sensazione è che per adesso la società lasci invariata la rosa, composta al momento da 25 calciatori, inclusi i due portieri. In vista dell’esordio in campionato Magrini potrebbe proporre un undici molto simile a quello visto sabato pomeriggio nell’amichevole contro lo Zenith Prato con un paio di variazioni.