Il futuro di Fusignani | Sì potrei correre alle Regionali Rilanciamo la E55

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Sono partito9.30 e non sono arrivato in tempo. Il mio ritardo dimostra la necessità di migliorare le infrastrutture". Comincia così - quando è già sulla via del rientro; verrà poi completata in un secondo tempo - la chiacchierata con Eugenio, vicesindaco di Ravenna e segretario regionale del Pri, atteso ieri11 a Bologna per una conferenza insieme ad esponenti di Azione. Formazione, quest’ultima, che con l’Edera punta a costruire una lista riformista in viste delle(l’appello ad aderire è rivolto a +Europa e Psi), per appoggiare l’aspirante presidente de Pascale., allora sarà candidato in consiglio regionale? "Lo deciderà il partito. Avendo la responsabilità a livello regionale del Pri, non sarebbe una novità". Insomma, è un sì.