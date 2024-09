Handanovic buona la prima con l’Under 17 | Vittoria nonostante una difficoltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

LA PRIMA – Ottimo esordio da allenatore per Samir Handanović, che con l'Inter Under 17 conquista uno 0-6 tennistico sul campo del Venezia. Al termine della gara, l'ex portiere nerazzurro ha parlato ai colleghi de La Giovane Italia, analizzando brevemente la partita dei suoi ragazzi. Queste le sue parole sulla prima: «Faceva molto caldo ma abbiamo fatto bene in questi 20 giorni, si è visto sul campo. Difficile giocare, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo vinto anche meritando. Come esordio sono contento. Vogliamo migliorare un po' in tutto».