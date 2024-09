Granata il ko è bugiardo Lo dicono i numeri | Peccato prendiamo gol ad ogni tiro da lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Idella partita di venerdì aiutano a dire che la sconfitta (1-2) contro la Ternana è un risultatonella misura in cui la prestazione del Pontedera è stata valida. I dati dell’analisi del match sviluppati dall’azienda specializzata Sics, non sono infatti così sbilanciati in favore degli umbri, pur tenendo conto che per 59’ la squadra di Agostini ha giocato con l’umo in meno (Espeche). Ihanno infatti fatto meglio degli avversari, sui tentativi di dribbling (20 contro 16), nei calci d’angolo (4 a 2), nei duelli vinti (84 contro 72) e nei duelli aerei vinti (25 contro 21). In altri invece il gap pro-Ternana è stato minimo, come sui passaggi chiave (15 a 17), sulle palle recuperate (60 a 65), sulle palle recuperate nella metà campo avversaria (16 a 17) e sull’altezza, in metri di campo, delle palle recuperate (35 a 38).