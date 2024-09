Emilia Romagna la spesa è un salasso | tra le regioni dove costa di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 –al supermercato, quanto mi costi? Non poco, i nostri carrelli sono sempre più cari. E l’è tra lesi spende di più: per la precisione l’8% in più rispetto alla regione più economica, il Trentino Alto-Adige. Il dato emerge dall’indagine di Altroconsumo, che da 35 anni confronta i prezzi dei supermercati per aiutare il consumatore a scegliere il punto vendita in cui fare la propriae contribuire alla trasparenza e alla competitività del mercato. E glino-romagnoli, pur essendo tra quelli con i redditi familiari più alti, sono anche coloro per cui il carrello incide di più sullo stipendio.