Bagno a Ripoli atmosfere rinascimentali con il Palio e la Giostra della Stella

(Di martedì 3 settembre 2024)(Fi), 03 settembre 2024 – Tutto pronto per la 45° edizione deldelle Contrade –diche andrà in scena, per la sua serata clou, questa domenica. Si parte però con qualche giorno di anticipo con la tradizionale cena collettiva ospitata al chiosco I’Barroccio ai Ponti, durante la quale sarà svelato il drappellone realizzato stavolta dall’artista fiorentina Lucia Vannozzi. Appuntamento domani alle 20,30. Giovedì invece dalle 21 si svolgerà la “Provaccia”, la sessione di qualifica dei cavalieri che domenica scenderanno nella “conca dei giardini” per le Contrade del Cavallo, del Mulino eTorre. Sei i cavalieri in gara di cui 4 già veterani dell’anello di, altri due esordienti.