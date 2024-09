Affari Tuoi Stefano De Martino travolto dalle critiche | niente saluti ad Amadeus e strani sospetti dei telespettatori

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri sera – 2 settembre 2024 –Deha esordito come conduttore di. Nonostante le alte aspettative, però, qualcosa è andato storto: c’entra. Il grande pubblico Rai non vedeva l’ora di vedere Denell’amato studio di, anche se – purtroppo – qualcuno è rimasto deluso. Sui social, in particolare su X, l’ex Twitter, in tanti hanno fatto notare che il nuovo conduttore non abbia nemmeno salutato, che per anni ha tenuto le redini della trasmissione. Ecco cosa si legge fra i commenti degli utenti: “Almeno deipoteva farli. Anche Myrta con Barbara l’ha fatto, in questo caso erano doverosi”. E ancora: “Stendiamo un velo pietoso sulla damnatio memoriae nei confronti di, nemmeno un saluto o un ringraziamento”.