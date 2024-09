Un posto al sole trama 2 settembre 2024 | Alberto compie un gesto inaspettato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024)Palladini compirà unnel corso della puntata di Unalin onda lunedì 2. L'uomo, infatti, si ritroverà in pericolo insieme ad Eduardo Sabbiese e al piccolo Federico proprio a causa di una sua terribile iniziativa. L'avvocato, di recente, stanco di vivere lontano dal figlioletto a causa dell'ingresso del bambino nel programma di protezione testimoni con il fratello di Rosa e la Curcio, si è messo in contatto con il boss Angelo Torrente e ha stretto con lui un diabolico accordo., in particolare, ha promesso al criminale di comunicargli l'indirizzo della località segreta dove vive Eduardo affinché i suoi scagnozzi lo uccidessero e il boss, dal canto suo, ha promesso al legale di agire solo durante l'assenza di Federico.