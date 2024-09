Udinese | il portiere Okoye sul red carpet a Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildell’Madukaè alla Mostra del Cinema di, protagonista di un docufilm, “Il Sogno non ha colore”, prodotto da Wonder Cinema e Rai Cinema, in collaborazione con la Lega Serie A. L’attore protagonista è Seydou, star anche di “Io Capitano”. Ilnigeriano non è l’unico giocatore ad apparire sul grande schermo, con diversi giocatori di Serie A che prendono parte alla pellicola.ha prima sfilato sul redinsieme al protagonista del film, poi ha assistito alla prima del docufilm alla Sala Parini.“E’ un nuovo mondo ma sono contento, questo progetto è molto importante sono felicissimo di aver partecipato per dare un messaggio forte sul tema dell’integrazione e per tenere il razzismo fuori dallo sport.