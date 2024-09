Traffico Roma del 02-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Brescia lentamente per ilintenso sulla via Salaria sull'immissione nella tangenziale est chiusa via Ardeatina per la presenza di alberi sulla carreggiata via Giulio Aristide Sartorio e Vicolo dell'Annunziatella a San Giovanni è chiusa via Santo Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria deviatore linea 117 e 117 ditta Piazza San Giovanni lungo via dell'Amba Aradam e via della Navicella disagi fine al trasporto ferroviario sulla lineaOstiense Vigna Clara rimane sospesa la circolazione dei treni per allargamento della sede stradale traSan Pietro e Vigna Clara