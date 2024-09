Sul palco con Roberto Bolle Il sogno della piccola Elisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ha dieci anni, ed è pronta a portare il suo talento in piazza Duomo a Milano per l’evento "OnDance" con l’étoile, che si terrà domenica prossima, alle 9.40, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno. Si trattaballerina belfortesePelati. L’allievascuola di danza di Belforte, diretta dall’insegnante Sofia Vitali, sarà infatti tra i protagonisti del Ballo in Bianco: una maxi classe di allievi, dai dieci ai trent’anni, si eserciterà alla sbarra con un maître d’eccezione,appunto, étoileScala di Milano e principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York. È ildi tanti ballerini che desiderano mettersi alla prova con i grandi nomidanza. Ma perdiventa realtà.