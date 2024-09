Suicidio in carcere L’avvocato Scarcella | | In atto una strage di Stato La misura è colma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Non conosco il detenuto che si è tolto la vita, i particolari della vicenda, per la quale èperaltro aperto un fascicolo di indagine, ma mi è sufficiente quello che è noto per affermare senza esitazioni che è inunadi". CosìLuigi, presidente della Camera penale di Reggio Emilia, dopo che un uomo di 54 anni di origine marocchina, detenuto alla Pulce per un cumulo di pena per furti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, si è tolto la vita nella serata nella sua cella, giovedì scorso. Gli restava all’incirca un solo altro anno di reclusione da scontare. È il settimo caso dicarcerario in Emilia Romagna e il 67esimo in Italia dall’inizio dell’anno.