San Giovanni rende omaggio al Generale Dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arezzo, 02 settembre 2024 – Era il 3 settembre 1982 quando, a Palermo, fu barbaramente ucciso ilCarlo Alberto. Sotto il fuoco della lupara, anche sua moglie Emanuela Setti Carraro. A 42 anni da quel delitto di mafia, la città di Sanha organizzato due giornate di eventi. Questa sera alle ore 21,15 in piazza Cesare Battisti si terrà l'appuntamento speciale de “La nostra memoria inquieta”, esclusiva rassegna di film in pellicola organizzata dal Comune e dal Festival Orientoccidente, con la collaborazione del Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema Film Festival e curata da Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti. Per l'occasione saranno presenti anche l’associazione nazionale carabinieri sezione Carlo Albertodi SanValdarno e il coordinamento del Valdarno superiore di Libera.