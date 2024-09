Riapertura Cantieri su Strade e Autostrade | Tutte le Informazioni su Chiusure e Viabilità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pescara - Con la conclusione del periodo estivo, Anas, Strada dei Parchi e Autoper l’Italia riaprono ia partire dal 3 settembre, portando con sé importanti novità per la. Gli interventi riguarderanno diverse tratte stradali e autostradali, contemporanee e limitazioni del traffico. AutoA14, A24 e A25 Sull'A14 Bologna-Taranto, la stazione di Roseto degli Abruzzi sarà chiusa in entrata verso Pescara/Ancona dalle 22:00 di lunedì 2 settembre alle 6:00 di martedì 3 settembre, a causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sul viadotto SS150 del Vomano. Gli automobilisti potranno utilizzare la stazione di Pineto come alternativa. Sull'A24, gestita da Strada dei Parchi, l'uscita di Teramo Est sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 21:00 del 6 settembre alle 6:00 del 7 settembre per lavori programmati.