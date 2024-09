Omicidio Verzeni | al via udienza di convalida per Sangare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - È iniziato nel carcere di via Gleno a Bergamo l'didel fermo di Moussa, il 30enne reo confesso dell'di Sharon, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola. Intorno alle 8.30 è arrivato l'avvocato Giacomo Maj, il legale di, per un colloquio prima di comparire davanti alla gip Raffaella Mascarino. In giornata è poi atteso il deposito dell'ordinanza della giudice sulla richiesta del pm Emanuele Marchisio, presente all', di applicare a, al quale contesta l'aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, la custodia cautelare in carcere.