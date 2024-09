Omicidio Sharon Verzeni gip convalida fermo e dispone carcere per Moussa Sangare

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 2 settembre 2024) È statoto ile disposto ilper, l'uomo che ha confessato di aver ucciso. Lo ha deciso il gip di Bergamo Raffaella Mascarino che ha accolto la richiesta della Procura.è accusato diaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. Nell'interrogatorio per ladelha confermato le dichiarazioni già rese, ripetendo che "non c'era un movente e non so il perché l'ho fatto"., come ha riferito il suo legale Giacomo May, ha detto al gip di essere uscito di casa con questa "sensazione che non so spiegare" e che lo ha spinto "a voler fare del male". Inoltre ha detto che nei giorni prima aveva fatto una sorta di esercitazione anche con una statua. L’avvocato Giacomo Maj ha detto che “non era uscito con l'obiettivo di uccidere qualcuno.