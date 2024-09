Notte fonda Montevarchi Tronconi fa suo il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)0 FIGLINE 3(4-4–2): Testoni; Virgillito, Martinelli, Vecchi, Ciofi; Orlandi, Sesti (62’ Saltalamacchia), Borgia (63’ Picchi), Zhupa (62’ Boncompagni); Priore, Carcani (85’ Croci). All.: Lelli. FIGLINE (4-1-4-1): Pagnini; Ciraudo (79’ Gozzini), Francalanci, Simonti, Zellini; Milli; Remedi (76’Tognetti), Borghi (62’ Bartolozzi), Torrini, Ciravegna (88’ Fiaschi); Bruni (83’ Nyamsi). All.:. Arbitro: Passarotti di Mantova (Cagiola-Agostino). Reti: 31’ Ciravegna, 64’ Bruni, 84’ Bartolozzi. Note: Spettatori 600 circa. Angoli 2 – 3. Ammoniti: Bruni, Priore, Simonti, Orlandi e Lelli. Espulso al 54’ Virgillito per somma di ammonizioni.– Una squadra può creare almeno nove – dieci occasioni da rete senza sfruttarle e alla fine perdere addirittura 3–0.