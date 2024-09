Lo abbiamo trovato così Strage di Paderno la testimonianza choc dei carabinieri sul 17enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

di, il dramma di una famiglia distrutta è tutta nell'immagine che ihanno visto nel momento in cui sono arrivati alla porta della villetta della famiglia Chiaroni. Ilaccusato dell'omicidio di papà, mamma e fratello ha raccontato agli inquirenti: "Non c'è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio". Per poi aggiungere poco dopo che in realtà "non era uccidendoli che mi sarei liberato. Me ne sono accorto un minuto dopo. Non so davvero come spiegarlo. Mi sento solo anche in mezzo agli altri", avrebbe detto.