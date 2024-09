La Germania in bilico la crisi del governo dopo la vincita della destra in Turingia e Sassonia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un approfondimento sullaattuale delinla disfatta. Iltedescocoalizione “semaforo” (composta da SPD, Liberali e Verdi) è ora in difficoltà. Le elezioni recenti nei land orientali dihanno dimostrato il crescente disfavore verso l’attualedi Olaf Scholz. I sondaggi avevano previsto una disfatta per i tre partiticoalizione. Infatti, l’AfD, partito di estrema, è risultato il primo incon il 32,8%. La CDU ha ottenuto il 23,6%, mentre l’SPD di Scholz è scivolato al quinto posto con solo il 6,1%. Verdi e Liberali non hanno raggiunto il 5% necessario per entrare in parlamento. L’AfD ha ottenuto più del doppio dei voti dei tre partiti dimessi insieme.