Kaos è una serie sbalorditiva di quelle che Netflix non ci regalava da un bel po'

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un trip così, non lo facevo da almeno due anni. Vedere, la nuovacon gli dei dell’Olimpo capitanati da un Jeff Goldblum - Zeus e una playlist da far esplodere la testa, è stata un’esperienza che mi ha fatto esplorare pensieri ed emozioni imprevedibili. Per provare a farmi capire, butto lì qualche paragone. All’inizio sembra di essere davanti a un anime ispirato a Pollon fattosi live action. Poi ti senti in una novela anni 80. Anzi, no, immerso nell’effetto cartoon del Batman degli anni 60. Quindi, tutto si fa così assurdo e camp che ti senti dentro una puntata di Doctor Who o nella Guida galattica per gli autostoppisti. Ma un attimo dopo, quando varchi l’Ade, sei dentro un bianco e nero da Roma di Cuaron. E così via, finché non hai riso, goduto, preso in giro, sbuffato, temuto, pensato, riso, saltato sulla sedia, riflettuto, di nuovo riso e.. pianto.