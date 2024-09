Jasmine Paolini non vuole fermarsi | tra lei e i primi quarti di finale allo US Open c’è la ceca Muchova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Trovare aggettivi per definirenon è facile visto che la maggior parte sono già stati usati in questo 2024 fantastico, superiore ad ogni più rosea aspettativa. La tennista azzurra però non solo non si ferma, ma continua a migliorarsi torneo dopo torneo e a scrivere record del tennis italiano. Ad esempio, grazie alla vittoria contro Putintseva al terzo turnoUS, è diventata la prima italiana di sempre a raggiungere gli ottavi in tutti e 4 gli Slam nella stessa stagione. Ha inoltre ottenuto la sua 18^ vittoria in stagione a livello Major, staccando la precedente primatista Sara Errani (17). Numeri che sicuramente fanno piacere ma che contano relativamente, specialmente quando c’è ancora in corso un torneo tutto da giocare e in cui le possibilità di spingersi fino in fondo sono elevate.