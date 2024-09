Inter per Inzaghi sosta diversa! Oggi impegno per Barella – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Inizia laper le nazionali, ma rispetto agli anni passati per l’sarà leggermente. Infatti,potrà lavorare con qualche big in più. Non subito Nicolò– L’va allada prima in classifica, dopo aver demolito l’Atalanta 4-0 venerdì sera. I campioni d’Italia, per almeno due settimane, condivideranno il primato con Juventus, Torino e Udinese, tutte e tre a quota sette punti. Rispetto alle soste per le nazionali precedenti,durante questi giorni potrà lavorare con qualche big in più. Infatti, i vari Yann Sommer, Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono rimasti ad Appiano Gentile. Tra questi anche, che ha rinunciato alla convocazione dell’Italia di Luciano Spalletti, perchési opererà al naso per rimuovere una fastidiosa sinusite.