Il mondo del Nulla in The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nintendo ha pubblicato un nuovo approfondimento per Theofof. Il primo si era concentrato sui luoghi del titolo, ma non aveva esplorato uno degli elementi caratterizzanti del nuovo capitolo della longeva saga: i portali verso ildel. Proprio di questo tratta il nuovo video della Grande N dedicato aof. Ildelè caratterizzato da uno scenario unico, un ambiente capovolto e distrutto dalle tinte viola.dovrà fare tesoro di tutta la sua esperienza, e le sue repliche, per riuscire a superare le sfide che si trovano in questo luogo sinistro. Inoltre, all’interno di questosono presenti dungeon pieni di pericoli ed enigmi, da affrontare prima di riuscire a trovare i grandi boss che proteggono questi luoghi.