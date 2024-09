Il coraggio di avere una libreria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono sempre meno le rivendite in Italia (quando va bene, si fa clic nella Rete e si acquista il volume). Per questo chi le gestisce è da proteggere. E merita l’elogio.Vorrei dedicare questa rubrica a Piero Spotti. Voi non lo conoscete ma io sì. E gli sono grato perché da 25 anni gestisce una. Vi sembra poco? Io penso che chi gestisce per 25 anni unamerita di essere celebrato più di tanti influencer e tiktokers che oggi abbiamo trasformato in eroi. I veri eroi non sono quelli che conquistano like facendo balletti o pubblicizzando creme per il corpo. I veri eroi sono quelli che creano i followers dei libri. Come Piero. Lui si occupava di tutt’altro, per la verità: manager in una società di automazione industriale. Era il 1999, era ancora giovane, con tanta voglia di cambiare vita.