Hamas diffonde il video dell’orrore | chi sono i sei ostaggi uccisi nelle ultime 48 ore

(Di lunedì 2 settembre 2024) La maggior parte degli organi di informazione israeliani sirifiutati di pubblicarli. Per vari motivi. A partire dal non darla vinta alla volontà di sfruttare quel che è stato commesso lo scorso 7 ottobre per continuare a destabilizzare, per fare soffrire intere famiglie.ha pubblicato ildi seitrucidati mentre in Israele imperversano le critiche a Netanyahu. I loro corpistati rinvenuti dall’esercito israeliano a Rafah, nel territorio a sud di Gaza. Secondo quel che si è appreso finora, si tratterebbe soltanto di una parte di unpiù lungo che sarà diffusoprossime ore e in cui saranno mostrate leore di Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi. Insomma, una sorta di promo, quel che è stato pubblicato dafinora attraverso i suoi canali.