Giostra del Saracino | 14 interventi del 118 per gestire le emergenze della manifestazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ieri, domenica 1° settembre, ladelha visto un notevole dispiegamento di risorse sanitarie, con 14del personale del 118 durante la. Di questi, 3 sono stati effettuati durante il corteo storico e 11 in Piazza Grande. Tra le persone soccorse, 3 sono state trasportate all’ospedale San Donato per ulteriori accertamenti, mentre le restanti sono state assistite e trattate in loco nel Posto Medico Avanzato (PMA) allestito in piazza. La maggior parte degliè stata causata dalle elevate temperaturegiornata. Luca Pancioni, Disaster Manager del 118 di Arezzo, ha sottolineato l’efficacia del sistema di soccorso sanitario pianificato: “Nonostante il caldo e le tensioni tra i Quartieri, grazie alla sinergia tra operatori del 118, vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell’ordine, tutto si è svolto nel migliore dei modi.