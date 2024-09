Ghribi | Auguro al pontefice ogni successo per il viaggio più lungo del suo pontificato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Così Kamel, presidente di Gksd Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato ''a Papa Francesconel corso delpiùdel suo. Il Papa percorrerà , tra strada e volo, 33.000 chilometri in dieci giorni. Illo porterà in Indonesia, in Papua Nuova Guinea a Timor Est