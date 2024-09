Enotria | The Last Song è stato rinviato a tempo indeterminato su Xbox Series X|S

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) Jyamma Games ha rivelato che: ThesuXS, confermando contestualmente che il souls-like ambientato in Italia verrà rilasciato il 19 Settembre 2024 su PS5 e PC. Dopo il rinvio dei mesi scorsi, dove il team aveva chiesto piùper lo sviluppo della versioneXS, adesso il gioco ènuovamentesulle due console di Microsoft, il tutto inoltre senza offrire una tempistica precisa riguardante il suo rilascio. Leggiamo quanto affermato da Maskless Ones di Jymma Games: Siamo emozionati di essere a poche settimane dal lancio digitale di: Thesu PC e PlayStation 5 il 19 settembre 2024. Siamo anche molto emozionati di avere le edizioni fisiche per PlayStation 5 in arrivo qualche mese dopo.