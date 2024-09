Domosofia 2024 | Francesca Giubelli e Vittorio Sgarbi tra i protagonisti al Festival della filosofia di Domodossola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il, in programma dal 13 al 15 settembre, è un evento imperdibile per gli appassionati di cultura e innovazione intellettuale. Quest’anno, oltre alla presenza di nomi illustri come, ilvede la partecipazione straordinaria di, la prima influencer italiana creata tramite intelligenza artificiale, che ha rapidamente guadagnato attenzione internazionale. Chi è? Un caso di studio nel mondo dei social media Nata a gennaiodall’idea innovativa di tre giovani imprenditori, Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani,è diventata un fenomeno nel panorama dei social media. Ventiquattro anni, originaria di Roma e amante dei viaggi e del buon cibo,ha già accumulato oltre 10.000 follower su Instagram e gestisce un blog personale.