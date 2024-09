Bazzani | Inter squadra che più ha impressionato Thuram mi trasmette questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’si presenta alla sosta per le Nazionali al primo posto in classifica in Serie A, con Marcuscome capocannoniere momentaneo del campionato. Sul punto si è pronunciato Fabio. LA SENSAZIONE – L’ha ribadito le proprie ambizioni stagionali dopo il successo per 4-0 contro l’Atalanta in occasione della terza gara della stagione di Serie A, con Marcuscome autentico mattatore del campionato. Su tale tema si è espresso l’ex calciatore Fabio, che ha utilizzato queste parole durante un’vista a Radio TV Serie A per riferirsi al francese: «Prima non avevakiller instinct. Ora è cresciuto, soprattutto nell’ultimo anno, grazie alla consapevolezza e alla fiducia acquisite nel tempo. Ciò si manifesta nel suo rendimento in campo, con il francese che vedo come il possibile capocannoniere del campionato.