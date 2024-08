VIDEO – Bologna-Empoli 1-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024), anticipoterza giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara. TUTTO ALL’INIZIO –1-1 nell’anticipoterza giornata diA. Due gol nei primi tre minuti, poi nient’altro. Ilrinvia ancora la prima vittoria in questo campionato, con Vincenzo Italiano che finora non sta riuscendo a replicare quanto avvenuto nella scorsa stagione con Thiago Motta. Non basta nemmeno andare in vantaggio al 2?, quando su corner di Juan Miranda una sponda di Sam Beukema trova sul secondo palo Giovanni Fabbian al solito perfetto negli inserimenti. Sull’azione seguente, però, l’pareggia subito: cross da sinistra che passa ed Emmanuel Gyasi addirittura col petto mette in rete.