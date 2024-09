VIDEO Angri da far west | comitato e sindaco chiedono aiuti concreti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti C’è rabbia e sconcerto su più fronti nella comunità didopo la rissa che ha coinvolto un gruppo di giovani e danneggiato il Ribó bar in Corso Italia. Anche se i carabinieri avrebbero già fermato a identificato gli autori di quanto accaduto, ilche riprende le scene è diventato virale e ed è stato accompagnato da commenti duri ed appelli all’istituzioni per incrementare la presenza di forze dell’ordine. Primo fra tutti quello delCosimo Ferraioli che parla di un episodio vergognoso ed intollerabile. Un continuo montare di gesti e comportamenti delittuosi che impongono soluzioni drastiche. “Occorre allontanare i facinorosi dalla nostra città, quelli che dicono di amarla eppure non perdono occasione di umiliarla con i loro atti più sconsiderati e distruttivi.