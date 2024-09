US Open 2024 day 7 | Zverev all’esame Nakashima Gauff cerca la rivincita contro Navarro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Sarà l’anno giusto per il ritorno in finale a Flushing Meadows di Alexanderdopo l’incredibile sconfitta del 2020Dominic Thiem? O magari arriverà la tanto agognata prima volta di Andrey Rublev o Grigor Dimitrov? Altrimenti ci sono sempre le speranze americane, da Fritz a Tiafoe passando per. Insomma, è caccia aperta nella parte bassa del tabellone maschile degli USrimasta orfana di Novak Djokovic in seguito alla sconfitta in quattro set per mano di Popyrin. Siamo ancora agli ottavi di finale, ma il favorito non può che essereconsiderata la stagioneche sta mettendo sù il tennista tedesco. A Flushing Meadows il 27enne ha la ghiotta chance sia di tornare in una finale major che di ritrovare la seconda posizione del ranking mondiale.