Reazione a Catena le Diplomatiche vincono col triangolo | citati Inter e Ultimo

(Di domenica 1 settembre 2024) Tantissime emozioni si sono manifestate nella puntata didel 1° settembre 2024. Reduci da un'altra sfida vittoriosa, lesono riuscite a mantenere la concentrazione, affrontando le Friselle. Una sfida tutta al femminile dunque, caratterizzata da alcune menzioni importanti, avvenute nel corso dei vari giochi della nota trasmissione. Ciliegina sulla torta è stata la finale, segnata da una nuova vincita molto promettente. Menzionati l'nel corso della puntata Marusca, Veronica e Francesca, dette Friselle, sono state le sfidanti dell'1 settembre delle. In onore della Puglia, loro terra di origine, le new entry hanno scelto questa pietanza come loro soprannome. Una madre, una figlia e la migliore amica di quest'ultima hanno cercato di mettere in difficoltà Giorgia, Giulia e Jessica.