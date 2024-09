Ostia in 600 sul litorale romano per la XX Corsa per l’Ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Circa seicento corridori questa mattina hanno partecipato alla 20^ edizione dellainper, gara d’apertura del calendario podistico laziale. “Un successo enorme che ancora una volta ha messo lo sport ecome priorità nella prima domenica romana di settembre – commenta Giuseppe Pavia, Presidente della Podistica– Questo per noi amanti del podismo significa molto e ci conferma la grande attenzione nei confronti del più grande polmone verde cittadino”. Stravince il giovane classe 2000, Daniele Marcelli (32’28”) dell’ ASD Atletica L’Aquila. Per la categoria femminile è Camille Eugenie Chenaux (37’41”), dell’ASD Romatletica, a salire sul gradino più alto. La camminata di 3km “Rifiu-Thlon”, valida per il campionato “Green-Run” AICS Ambiente.